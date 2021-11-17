日本今年三季度旅行消費同比減少19%

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【共同社11月17日電】日本觀光廳17日表示，今年三季度（7～9月）的日本人國內旅行消費額（初值）為2.3313萬億日元（約合人民幣1296億元），自去年四季度（10～12月）以來重回2萬億日元上方。旅行消費在每年三季度最多，被認為是放暑假起了作用。但此次較上年同期減少19.7%，較新冠疫情前的2019年同期減少65.2%，持續大幅度下跌。 另一方面，國家旅遊局17日發佈的估算數據顯示，10月的訪日遊客為22100人，同比減少19.3%，時隔6個月再次同比減少。從主要國家和地區來看，中國最多，為4000人，美國為2000人，韓國為1900人等。10月的日本人出境者同比增加63.6%，為50800人。 國內旅行消費包括交通費、住宿費和餐飲費等。按月來看，7月呈現同比增長，但8月和9月下跌。新冠疫情“第五波”期間感染擴大，出現了避免旅行的動向，而且去年在東京都以外地區實施了旅遊支援項目“Go To Travel”，這些似乎產生了影響。 總金額中，住宿旅行為1.8347萬億日元，當天往返為4965億日元。每人單次支出金額為35241日元，同比增長4.5%，較2019年同期減少10.8%。（完）