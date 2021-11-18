MOX燃料從法國運抵高濱核電站

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【共同社11月17日電】日本關西電力公司17日透露，裝載鈈鈾混合氧化物（MOX）燃料、9月從法國出發的1艘運輸船已抵達高濱核電站（福井縣高濱町）。MOX燃料運抵日本是東京電力福島第一核電站事故後的第3次，上次是用於高濱4號機組的燃料在2017年9月運抵。 MOX燃料由法國的燃料加工企業製造，簽約為高濱3、4號機組生產32根燃料，此次運抵的是其中的16根，關電表示將全部用於4號機組。使用時間未定。剩餘16根也將在數月內完成製造，之後進行運輸。 此次的運輸船從法國西北部瑟堡港出發，17日早晨在高濱核電站碼頭靠岸。 關電從下午1點左右開始作業，用起重機分別吊起2個燃料運輸容器（全長約6.2米、重約108噸），放到拖車上，測定輻射量後運往保管庫。今後將把燃料從運輸容器內取出，移至乏燃料池。 17日早晨起，高濱核電站周邊有反對核電的市民團體成員等約20人聚集，高喊“應立即停止搬運危險的MOX燃料”等口號以示抗議。 高濱3、4號機組均使用MOX燃料進行鈈熱發電，目前處於商業運轉狀態。福島核事故後重啟的國內核電機組中，另有四國電力伊方3號機組（愛媛縣）和九州電力玄海3號機組（佐賀縣）也採用鈈熱發電。（完）