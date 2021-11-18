松下將致力於防止聯網汽車遭受網絡攻擊

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【共同社11月18日電】

松下公司將切實致力於防止汽車遭受網絡攻擊的安全技術，在汽車上搭載探知異常的軟件、由專門團隊24小時監控的系統投入實用已有眉目。隨著具備通信功能的「聯網汽車」普及，網絡攻擊的威脅日益增大。在此形勢下，松下將呼籲整車廠家採用該系統。

松下10月下旬在假設是監控中心的東京都內的辦公室，展示了模擬網絡攻擊。對位於大阪的演示用汽車發動遠程攻擊，結果方向盤迅速轉了半圈，中心內則響起了警報聲。負責人表明危機感說：「如果汽車行駛時，電子控制系統被劫持，就會導致關乎人命的嚴重事故。實際上，必須在非常早的階段就發現異常。」

監控系統設想由分別位於松下和汽車廠商的團隊協作，分擔信息收集和復原工作。根據需要，對汽車軟件遠程升級，防禦外部攻擊於未然。據悉，可以一元化管理國內外車輛。

調研公司「富士經濟」表示，聯網汽車不斷增多、日益普及，預計2035年將佔據全球銷售的乘用車的8成。日本政府也在加緊強化對策，包括要求明年7月以後發售的部分新型車必須接受應對網絡攻擊的國土交通省審查等。 松下負責人強調：「將摸索與IT企業等合作，讓該系統成為行業標準。」（完）