話題：NTT將在全國設置遠程辦公場所

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【共同社11月19日電】作為工作方式改革的一環，日本NTT公司計劃在全國設置用於員工遠程辦公的場所。NTT將放眼所有都道府縣，在2022年度設置260處以上，較2021年度內設置的約60處大幅擴充。 NTT副社長島田明近日在接受共同社採訪時透露了此事。公司將取消不情願的轉崗和單身赴任，針對兼顧育兒和工作的員工以及負責照顧父母的員工等，為適應各種情況的多樣化工作方式提供助力。 島田就設置遠程辦公場所說明稱：“各縣的縣政府所在地以及第二大城市以上將成為候選。”屆時將改建全國的電話局等NTT集團持有建築物、或者與共享辦公室簽約。力爭在總公司、分店、自家住宅以外也建成可以專心工作的環境。 島田指出，作為新冠疫情對策導入的遠程辦公獲得了正在育兒的女員工等好評。但他也強調，對於培養年輕員工和開發需要創造性的商品等情況，面對面交流也重要。目標是7成採用遠程辦公，3成採用面對面辦公。他表示：“將成為能否使生產率高於以往的挑戰。” NTT集團的國內員工人數約有18萬人。在通信設備保養檢查等現場對應不可或缺的業務上，NTT也推進數字化，增加可遠程管理設備的作業等，拓展遠程辦公。（完）