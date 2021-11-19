詳訊：天使隊大谷翔平全票獲選美職棒MVP

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【共同社紐約11月18日電】美國職棒大聯盟18日在專業頻道“MLB Network”的節目中發佈美國聯盟本賽季最佳球員（MVP），憑藉投打“二刀流”創造史上罕見成績的天使隊大谷翔平（27歲）以全票首次當選。 大谷成為20年來第二位獲此殊榮的日本選手，上一次是2001年水手隊的鈴木一朗。大谷曾在2016年效力於日本職棒火腿隊時榮獲太平洋聯盟MVP，如今他在日美兩國均拿到了球員最高榮譽。大谷高興地表示：“當然一直都很想拿到MVP，我感到非常開心。感謝支持我的人們。” MVP由全美棒球記者協會的30名會員根據常規賽成績投票決定。本賽季是大谷轉會大聯盟第四年，作為投手成績為9勝2負，防禦率3.18，156次三振；作為擊球員實現了打擊率0.257，排名聯盟第三的46支本壘打，獲100分以及26次盜壘。其他最終候選人是憑藉48支本壘打獲得本壘打王的小格雷羅，以及轟出45支本壘打的塞米恩兩名內野手（本賽季結束時均效力於藍鳥隊）。大谷擊敗這兩人，繼2015年的哈珀（當時在國聯，現效力於費城人隊）後再次全票當選。大谷的總分為420分，高於格雷羅的269分和塞米恩的232分。 大谷在全明星賽上成為歷史上首位以二刀流首發出場的選手。他表示，今年印象最深的是“之前不曾與電視上看到的那些選手同場競技，所以全明星賽是一次非常好的經歷”。 2013年，就讀於岩手縣花卷東高中的大谷以選秀第一名的身份加盟日本火腿隊...