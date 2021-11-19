日本將招募宇航員 取消“理科”等學歷限制

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【共同社11月19日電】日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）19日宣佈，12月20日開始招募宇航員。截至上次招募的2008年，應徵條件為“大學理科畢業”。此次取消該條件，不問學歷等降低應徵門檻。美國主導的探月計劃將在本世紀二十年代後期全面啟動等，日籍宇航員的活躍舞台將增加，因此力爭獲得多樣化人才。 報名表等所需手續將在JAXA網站上辦理，受理至明年3月4日。預計在書面篩選後經4次選拔考試，2023年3月前後有數人合格。 曾為應徵條件的“自然科學類四年制大學畢業”、“自然科學類3年以上實際工作經驗”此次取消，條件僅為截至2021年度底有3年以上工作經驗。JAXA未透露詳情，可能是要求擁有在企業等工作經驗和相當於大學畢業的教育素養。 由於在宇宙飛船內活動，曾要求“身高在158至190公分”。但因宇宙飛船推進改良，放寬為“149.5至190.5公分”。並且取消了“50至95公斤”的體重限制。只要滿足視力、聽力等條件，也不論是否存在身體殘障。此前考慮到宇宙飛船降落海面也要求具備游泳能力，此次予以取消，將於選拔後實施訓練。 JAXA現有7名宇航員，平均年齡52歲。照此以往，隨著人員退休等，到探月活動活躍的2030年將變為2人。 合格者將於2023年4月加入JAXA接受訓練，2025年3月前後被認定為宇航員。（完）