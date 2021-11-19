日本應屆生就業內定率恢復至71.2%

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【共同社11月19日電】19日從日本厚生勞動省和文部科學省的調查獲悉，截至10月1日，明年春季畢業並有意求職的應屆大學生的就業內定率為71.2%，較去年同期增加1.4個百分點。這是1996年開始調查以來排名第五的高水平。去年同期受新冠疫情影響，內定率大幅下降，今年出現恢復趨勢。但由於部分工種和地區仍受疫情影響，厚勞省和文科省將通過公共職業介紹所（Hello Work）等繼續支援學生。 去年，疫情令許多人的求職活動起步較晚，但隨著線上求職的方式得到推廣，厚勞省稱“學生和企業或許都已適應”。 去年內定率出現歷史最大跌幅的短期大學增加6.4個百分點至33.5%，專科學校（專門課程）增加9.2個百分點至54.7%，較大程度恢復。其中部分專科學校就業方向是因疫情而減少招聘的旅遊和航空業。厚勞省分析稱：“通過轉向服務業等能活用學校所學技能的其他行業，從而獲得內定的情況似乎很多。” 大學生內定率的調查以全國62所國公私立大學的4770人為對象，通過電話或面談方式實施。按文理科來看，文科為70.8%（增加2.1個百分點），理科為72.6%（減少1.9個百分點）。 去年截至10月1日的內定率為69.8%，比疫情前2019年同期低了7.0個百分點，跌幅僅次於雷曼危機後的2009年，但之後有所改善。今年截至4月1日的就業率為96.0%，減少2個百分點。（完）