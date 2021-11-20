日本97%的大學一半以上授課採用面對面方式

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【共同社11月20日電】日本文部科學省19日公佈調查結果稱，全國的國公私立大學、短期大學、高等專門學校中，有1130家表示2021年度的下半年課程“一半以上採用了面對面方式”，佔回覆調查的共1158家學校的97.6%。日本9月底全面解除了新冠疫情緊急事態宣言，重啟面對面授課的動向擴展開來。 文科省在調查中向各大學詢問了10月7日時的方針。回答“全部是面對面授課”的有419家學校，佔36.2%；回答“8成以上是面對面”的有332家，佔28.7%；回答“7成是面對面”的有213家，佔18.4%；回答“一半是面對面”的有166家，佔14.3%。 國際教養大學（秋田縣）和東京大學等25家學校以無法預測疫情何時結束等為由，把面對面授課占比設為3成。神戶醫療福祉大學等3家學校幾乎都採用遠程授課。文科省的負責人稱：“為了不出現去校園機會極其稀少的學生，我們將敦促擴大面對面授課。”（完）