熱點：日本迎來年底聚會季 企業探索防疫措施

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【共同社11月22日電】日本新冠疫情蔓延暫時告一段落，即將迎來公司等年底聚會的“忘年會”時節。許多地區解除了避免去餐飲店的要求，還有地方政府鼓勵舉辦宴會。但對可能發生“第六波”疫情的擔憂未消。是在遵循禁止大型宴會的公司內部規定基礎上舉辦，還是以線上方式舉辦？似乎仍需在反複試錯中探索。 “其實我也估計不出客源會回歸到何種程度，但希望這能成為吸引客人光顧的契機。”在新潟縣見附市經營日本料理店的第四代店主木澤宇弘（33歲）如此期待。 見附市9月27日起新增感染人數持續為零。該市啟動了一項新制度，若企業等舉辦10人以上且人均消費5000日元（約合人民幣280元）以上的忘年會或新年會，則向該餐飲店補貼費用的2成（最多5萬日元）。此項制度的特點是顧客僅需支付原本費用的8成，店家則有望獲得更多客源，可謂“雙贏”。 然而，“第六波”疫情來襲依然令人擔憂，東京商工調查公司10月實施的問卷調查結果顯示，作答的全國8174家公司中，回答無論是否處於緊急事態宣言或“防止蔓延等重點措施”之下，均“不辦”忘年會或新年會的企業超過7成。雖然比“第三波”疫情肆虐的去年12月的問卷調查有所減少，但避免舉辦宴會的情況再度凸顯。 某大型飲料廠商設定了“一桌4人”、“2小時以內”等公司內部規定。在這一基礎上，若舉辦宴會，也要求員工等“謹慎判斷”。以餐飲店為客戶的飲料廠商陷入兩難處境。一名員工吐露心聲稱：“希望早點取消限制...