調查：日本“Z世代”認為活到79歲較理想

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【共同社11月22日電】日本西鐵城鐘錶公司以出生在網絡和數字時代、被稱為“Z世代”的18～25歲男女各200人為對象，開展了題為“人生的時間分配”的問卷調查。結果顯示的傾向是：到31歲結婚、到33歲有孩子、活到79歲比較理想。 該調查於今年9月30日至10月1日在網上實施。男女均有73%的受訪者表示“將來想結婚”。理想的結婚年齡方面，男性平均為31歲、女性為30歲，總體為31歲。男女均有約7成表示“想有孩子”，男性希望是在34歲，女性希望在32歲，總體為33歲。 關於想工作到幾歲，男性平均為59歲、女性52歲。佔比最高為60歲（27.5%），其次為65歲（22%），還有16%的人希望在“30歲以下”提前退休，拉低了平均值。 理想壽命方面，男性平均為81歲、女性為78歲，總體為79歲。2020年的日本男性平均壽命為81.64歲，女性為87.74歲。可見男性受訪者的理想壽命與實際平均壽命接近，女性則遠低於實際值。 關於“為了今後的人生，現在必須珍惜什麼時間”的設問，男性選擇“學習的時間”的最多，女性則為“與家人度過的時間”。（完）