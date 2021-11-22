聚焦：札幌申辦冬奧會擬不新建場館 盡力控制費用

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【共同社11月22日電】力爭申辦2030年冬奧會和冬殘奧會的札幌市擬不新設比賽場館，並把改修限制在最小程度，正在推進有關計劃。以往的長野冬奧會和東京奧運會結束後，有的設施得不到充分利用，成為了“負面遺產”。對於札幌，也有很多意見擔憂維護費等，市政府正在努力削減經費。 ▽利用現有設施 札幌市幹部抱怨道“有市民說要為奧運花錢不如用在社保上”。 該市2016年估算舉辦經費為4537億日元（約合人民幣254億元），2019年則降至3100億至3700億日元，預計本月底將宣佈進一步削減最多900億日元。在全球申辦熱情降溫的情況下，國際奧委會（IOC）也建議利用現有設施。 該市2019年宣佈除舉行開閉幕式的札幌巨蛋之外的比賽場館數量為15處，而本月底公佈的計劃中減少2處至13處，均為改修或改建現有設施。其中1處不需要施工，11處改修。改建的月寒體育館（豐平區）由於更新時間和冬奧會重合，因此在別的地點建設，新舊兩個設施都加以利用。 包括舉辦經費在內的設施建設費，2019年定為800億到1400億日元，後壓縮至800億日元，2000億到2200億日元的運營費計劃通過門票收入等來籌措。 ▽巨額虧損 東京奧運會新設的6處設施中，全年收支有望盈利的只有可用於音樂會等的有明競技場（江東區）。 東京都負責人說明稱“是旨在振興體育的公共設施，收益並不是第一位的”，但其餘5個設施總計虧損約11億日元。游泳賽場東...