壽司郎力爭2024年海外門店達200家

Newsfrom Japan

【共同社11月22日電】日本經營迴轉壽司連鎖店“壽司郎”的FOOD&LIFE COMPANIES將加大力度赴海外開店。在日前公佈的三年中期經營計劃中，截至最終財年結束的2024年9月，海外門店數要達到目前逾3倍的約200家，海外銷售額佔比要提升至約2成。公司力爭在以中國為主的各地迅速擴展門店，加速發展壯大。 目前該公司在海外6個國家和地區共設59家門店，因初期投資增加，海外業務2021財年（2020年10月至2021年9月）的營業利潤為虧損12億日元（約合人民幣6704萬元）。但公司方面表示“在台灣和香港已進入盈利階段”，2024財年銷售額力爭達到900億日元，相當於2021財年的逾5倍，營業利潤力爭達到65億日元。 該公司將今年9月開設首家門店的中國大陸視作重點地區，計劃門店數增至42～46家。在泰國、新加坡、韓國也將擴展門店。 該公司還將繼續在日本國內開店，力爭2024財年合併財報銷售額達到4200億日元，較2021財年增長約7成；淨利潤達到200億日元，較2021財年增長約5成。（完）