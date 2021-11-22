調查顯示兩成女性疫情下求職活動持續半年以上

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【共同社11月22日電】21日從野村綜合研究所的調查結果獲悉，因新冠疫情導致上班時間減少而尋找新工作的小時工或臨時工女性中，超過兩成求職活動持續了半年以上。相當於約四個人中就有一人，符合希望的招聘機會很少，即便應聘也不被錄用，凸顯出嚴峻狀況。 該調查於今年8月進行，對象是小時工或臨時工的20至59歲女性中，受疫情影響上班時間減少而考慮跳槽的人，得到全國2060人的回答。 其中實際在找工作的女性佔31.2%，23.4%的求職活動時間持續“約6個月及以上”，10.1%為“約4至5個月”，23.1%為“約2至3個月”。 關於找工作中最辛苦的地方（多選），70.2%回答稱“沒有符合希望條件的招聘機會”，佔比最高；其次為“保持找新工作的意願很難”佔35.5%，“應聘但未被錄用”佔26.6%。 對考慮跳槽但並未尋找工作的女性詢問理由，回答中佔比較高的包括招聘機會少、不希望因求職活動造成沒有收入的空白時間等。野村綜研指出：“要使換工作更為順利，結合取得資格證書及職業培訓，對此加強經濟支援會有效果。”（完）