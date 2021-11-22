關注：日本警惕禽流感疫情本季或捲土重來

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【共同社11月22日電】日本警惕高致病性禽流感本季可能再度肆虐全國。上年度雞的撲殺數量創下歷史新高。本年度已在3個縣發生4例，其中包括主要產地鹿兒島，撲殺數量合計超過30萬隻。已確認不同源頭的病毒，農林水產省提醒稱“當前在國內任何地方發生都不奇怪”。 本季的4例在11月10～17日判定為“疑似患畜”，到22日完成撲殺和養雞場消毒等防疫措施。養雞場的撲殺數共計達到約34.87萬隻，第1例的秋田縣橫手市為約14.45萬隻，第2、3例的鹿兒島縣出水市分別為約3.85萬隻和約9200隻，第4例的兵庫縣姬路市為約15.65萬隻。 其中，鹿兒島縣是蛋雞飼養數居全國第二（截至今年2月）的主要產地之一。在兩個養雞場方圓10公里範圍內，雞和蛋被限制移動和運出，涉及飼養的約550萬隻雞。 病毒基因檢測結果顯示，第1例和第3例是去年在日本國內流行的“H5N8型”，第2例和第4例是本季在歐洲流行的“H5N1型”。第1～3例養雞場周圍存在有野鳥飛來的水源，可能成為傳染源。農水省的負責人說：“希望高風險地區進一步提升衛生管理水平。” 上年度在18個縣發生了52例禽流感，撲殺數共計約987萬隻。（完）