和歌山企業開發出三種語言呼籲疏散的設備

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【共同社11月23日電】日本和歌山縣海南市電子儀器廠家“Ailes電子工業”與和歌山大學共同開發了“WASL”設備並實現商品化，當發生地震或海嘯時，可用日語、英語和中文呼籲人們“立即疏散到高處”等。該公司的負責人表示“希望用三種語言盡快傳遞準確的信息，保護更多人的生命和安全”。 該設備的原理是接受定位衛星“引路”發出的災害信息後，用三種語言敦促人們“立即離開海岸”、“冷靜維護自身安全”。還帶有會響起警告聲、閃動強光的15厘米大的照明燈。除燈之外的設備本身十分緊湊，長24厘米、寬9厘米、高16厘米，重1.5公斤，可安裝在牆壁及柱子、房頂等處。 出席太空技術學習會的該公司董事諏訪剛（57歲）認為“最好有多種傳遞災害信息的途徑”，“不能區別對待訪日外國遊客，也需要引導他們疏散”，在2019年3月產生開發這種設備的構想。 開發得到了和歌山大學教授等的協助，經過大量研究，反複測試了耐用性等。該設備每台價格不含稅為40萬日元（約合人民幣2.2萬元）。諏訪表示“首先希望縣內地方政府能在疏散點等處加以利用，並逐漸推廣到全國”。（完）