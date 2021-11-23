東芝新技術可憑數碼照片精準測算實際尺寸

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【共同社11月23日電】東芝公司22日發佈消息稱，研發出憑數碼相機照片數據測算被拍物體長度和面積的技術。用普通數碼相機就能進行高精度測量。這項技術或將有助於高效檢測橋樑、建築等基礎設施，設想用於人員無法靠近的高處牆面裂紋測量等。東芝力爭早日投入實用。 該技術需要準備多份從不同角度拍攝的物體數碼照片。以照片的散焦程度為線索，通過人工智能（AI）進行分析，計算拍攝對象的大小與縱深。據稱該技術為全球首創。 目前已有可測算拍攝對象長度的智能手機APP，但此類APP測算遠處物體時誤差會變大。東芝的技術誤差控制在數個百分點內，據稱能高精度判斷基礎設施修補的必要性。 即使是存在垮塌等危險性的地點，也可通過長焦鏡頭從遠處拍照並測算，將節省費用和人手。即使在測量現場發生漏測，只要有照片，也無需再度前往現場。 東芝在研發時使用單反相機進行了實證試驗。今後將確認智能手機和監控攝像頭是否也能運用。東芝擬研發搭載該技術的智能手機APP和系統。（完）