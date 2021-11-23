北京冬殘奧會迎倒計時100天 日本選手緊張備賽

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【共同社11月23日電】24日距離北京冬殘奧會開幕剩下100天。受新冠疫情影響，此次並沒有通常會在1年前舉行的測試賽，參加雪上項目的日本運動員不清楚賽場的雪質和賽道情況，不得不在罕見條件下備賽。日本代表團團長河合純一表示：“當地此前未舉辦過冬季項目賽事。我認為全世界的選手都相當困惑。感覺隨機應變將決定最終勝負。” 北京冬殘奧會將於明年3月4日開幕，設有高山滑雪、越野滑雪、單板滑雪、冬季兩項、殘奧冰球、輪椅冰壺6個大項78個小項。對日本而言，不同於今夏作為東道主參加的東京奧運會，現場氣候條件、生活環境等信息收集也存在難度。運動員最快只能在開幕約1週前抵達當地，然後直接參加正式比賽。 北京冬殘奧會預計有45～55個國家和地區、最多736名運動員參賽。日本代表團有望奪牌的雪上項目已敲定14名選手。在2018年平昌冬殘奧會摘得金牌等5枚獎牌的女子高山滑雪運動員村岡桃佳表示：“我認為將迎來條件艱苦的比賽。唯有抓緊所剩無幾的時間增強自信，讓自己能應對任何雪質。” 高山滑雪、越野滑雪和單板滑雪項目的選手通過海外賽事反復調整狀態，明年1月將在挪威迎來被視為“前哨戰”的世界錦標賽。殘奧冰球從11月下旬起將在德國舉行最終預選賽，日本隊遞補參賽，力爭繼平昌之後再獲入場券。（完）