話題：美中運動員打球紀念乒乓外交50週年

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【共同社休斯頓11月24日電】在推動美中邦交正常化的“乒乓外交”迎來50週年之際，世界乒乓球錦標賽首次在美國舉行。美國拜登政府正在探討“外交抵制”，不派遣政府高官等出席北京冬奧會。本屆世乒賽在兩國政治關係冷卻的形勢下舉辦。在承辦賽事的得克薩斯州休斯頓，兩國運動員構成了混雙組合等，友好氣氛升溫。另一方面，也有意見擔憂乒乓被政治利用。 開幕前一天的22日，國際乒乓球聯合會（ITTF）策劃了混雙公開練習。友好氛圍傳向全世界，參加練習的東京奧運會女團金牌得主王曼昱表示，乒乓外交50年後能得到這樣的機會，深感榮幸。 “乒乓外交”指1971年日本名古屋世乒賽之際，1名美國運動員乘上了中國代表隊乘坐的大巴，並以此為契機開始的一系列動向。處於緊張關係的兩國推進“融冰”，當時被譽為“小球推動大球”。 之後，乒乓球也發揮著促成國家友好的作用。在韓國和朝鮮的關係方面，1991年日本千葉世乒賽與2018年瑞典哈爾姆斯塔德世乒賽團體賽上，韓朝組成了聯隊。不過，2018年時作為例外措施組成聯隊引發了混亂，ITTF主席表示下不為例。 在ITTF也擔任要職的日本乒乓球協會顧問木村興治就體育與政治的關係敲響警鐘說：“思考正確的方向性很重要。我們無法做像政治家那樣的事情，也不應去做。”木村是運動員和教練出身，也是致力於日中友好的“活字典”般的人物。（完）