厚勞省12月公佈新冠病床數 落實“可視化”

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【共同社11月24日電】22日獲悉，日本厚生勞動省將於12月上旬公佈全國各醫療機構的新冠患者病床數。這是政府提出的醫療提供體制“可視化”舉措之一，吸取了以往的教訓。此前疫情蔓延時，申報為新冠病床卻無法使用成為了問題。公佈病床數的舉措旨在提高病床使用率。住院患者數也將於12月內公佈。 公佈對象約1500家，為設有新冠專用住院樓的重點醫療機構等。截至每月第一個週三，統計醫院名稱、實際住院患者數以及事先同意收治新冠患者的“確保病床數”，並予以公佈。首次的12月數據將在上旬公佈醫院名稱和確保病床數。此後，確保病床中非新冠患者的轉院等完畢，能夠立即使用的病床數及住院患者數也將公佈。 現已通知地方政府和醫療機構等，若住院患者數較少，要求向厚勞省的系統輸入原因和情況。由於目前疫情穩定，設想原本各地就沒有收治要求等，這種情況也將一同公佈。 政府本月敲定的“第六波”疫情對策“全貌”中，寫入了“醫療體制的運營狀況徹底可視化”。其中提出方針，讓確保的病床確實收治患者，把疫情蔓延時的病床使用率提升至八成以上。（完）