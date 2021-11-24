全球城市綜合實力榜東京連續6年位列第三

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【共同社11月24日電】日本森大廈公司（東京）的智庫“森紀念財團”24日發佈了2021年全球48個主要城市的綜合實力排行榜。東京連續6年位列第三。新冠疫情下遠程辦公普及，曾為弱項的“工作方式靈活度”指標大幅改善，拉高了綜合得分。倫敦連續10年居首位。第二位是紐約。 該排行榜每年發佈，對“經濟”、“居住”等6個領域的70項指標進行綜合評估。此次首次反映了疫情影響，但排名前八的城市與上年相同。日本國內城市中，受關西機場國際航線班次減少影響的大阪從第33位降至第36位，福岡則從第43位升至第42位。 按領域來看東京的評估，因國內生產總值（GDP）較高等，在“經濟”領域與上年相同排在第四。工作方式靈活度改善使得“居住”也從上年的第12位上升到第9位。 香港首次未躋身十強，從第9位跌至第13位，受到了航空旅客低迷的拖累。2024年將舉辦奧運會和殘奧會的巴黎得分增加，保持第四位。負責分析的明治大學名譽教授市川宏雄（城市政策）指出，“奧運將提升城市實力。巴黎今後可能會超過東京。”奧運也對近幾年東京得分增加有所助益。（完）