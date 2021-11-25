日本醫院以新冠補貼填補虧損實現盈利

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【共同社11月25日電】日本厚生勞動省24日公佈的2020年度“醫療經濟實態調查”顯示，普通醫院平均每家設施領取了約2.38億日元（約合人民幣1300萬元）新冠相關補貼。由於接診減少，經營情況變得嚴峻，許多醫院以補貼填補虧損，普通醫院整體利潤率為0.4%，轉為盈利。深度參與新冠治療的大醫院經營尤其艱難，呈現出依賴補貼的趨勢。 調查將作為決定醫療服務價格的醫療報酬修改的基礎資料，政府與執政黨為年底編制預算將展開全面討論。 每家設施的補貼金額為：設有新冠專用樓的國公立醫院等“重點醫療機構”約10.35億日元，收治確診結果出來之前疑似新冠患者的“合作醫療機構”約1.58億日元。其他有收治病床的醫療機構約8000萬日元，無收治病床的醫療機構約1300萬日元。 由於擔心感染的患者減少就診，醫療機構門診與手術數量減少。反映收益對收入比例的利潤率均為虧損，且較2019年度惡化，重點醫療機構為10.7%，合作醫療機構為8.0%，有收治病床的醫療結構為4.0%，無收治病床的醫療機構為0.9%。 診療報酬每兩年進行一次調整，由相當於醫生等技術費的“主體”與醫藥品價格的“藥價”構成。12月預算編制中將決定顯示報酬整體增減的調整率，明年4月起變更手術、檢查等個別價格。財務省認為如果包含補貼在內，“實際經營狀況呈現近年來沒有的良好”，主張對診療報酬做出下調。醫療團體則認為應實現在沒有補貼的情況下維持經營，要...