日本擬允許發生集體感染時縮短疫苗接種間隔

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【共同社11月25日電】25日獲悉，關於作為例外允許接種新冠疫苗第2劑後隔6個月就接種第3劑的對像人群，日本政府正在討論把發生集體感染的醫院與老年人設施的使用者和工作人員等也加入其中。政府近期將與“原則上接種間隔為8個月以上”一起對外公佈。 針對同一保健所轄區內有多家醫院和老年人設施發生集體感染的情況，政府計劃允許轄區內醫院等的使用者和工作人員縮短接種間隔。具體對象均將在市町村制定接種計劃後，通過都道府縣來與厚生勞動省協商。 關於何時接種第3劑，厚勞省15日決定原則上為接種第2劑後8個月以上，根據感染狀況等，經地方政府判斷，也允許作為例外縮短至6個月。 但地方政府接連有意見指出可縮短的標準不清晰，21日的全國知事會上彙總了要求明確出示標準的緊急建議。厚勞相後藤茂之24日在記者會上說：“正在推進制定具體標準，將盡快出示。” 第3劑接種將以醫務人員為對象從12月啟動。預計明年年初以後擴大至給65歲以上老年人等普通人群接種。（完）