東京奧運場館施工被指使用“違反標準的木材”

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【共同社11月26日電】25日獲悉，環保組織向東京都政府報告稱，東京奧運會和殘奧會場館施工中，所使用的印度尼西亞木材可能違反了採購標準。該組織通過分析人造衛星的數據判斷，砍伐木材的地點可能是含有瀕危物種紅猩猩棲息地的熱帶森林。該組織稱，這些木材很有可能被用於有明競技場（江東區）的建造工程。 東京奧運力爭實現顧及可持續性的賽事，因此設定了木材和農水產品等自行採購標準。環保組織指出，“懷疑違反了顧及保護生態系統的標準。”東京奧組委將於12月公佈彙總可持續性舉措的報告，該組織稱“也應寫入破壞熱帶森林”。 東京都表示，“出於保密義務，關於個別的通報內容無法作答。” 總部設於美國的環保組織“雨林行動網絡”（RAN）報告了此事。2018年在有明競技場的施工現場，確認了含印尼企業名稱的膠合板。據稱是用於固定混凝土的模板用膠合板，在東京都的非公開資料中，特定了作為供應來源的多個相關企業。 並且通過人造衛星的數據，分析了這些企業管理的加里曼丹島熱帶森林情況，發現在可能向場館供應木材的2016和2017年，森林面積減少了總計約7000公頃。在紅猩猩棲息地和政府禁止砍伐的泥炭地也發現森林減少。 由於砍伐致棲息地減少以及捕獵，加里曼丹島的紅猩猩被認為1973年至2010年減少了六成以上。泥炭地是含碳較多的濕地。若因土地開發而排放大量二氧化碳，恐將對氣候變化造成較大影響。（完）