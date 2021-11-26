2020年癌症確診數減少 或因疫情下避免就診

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【共同社11月26日電】日本國立癌症研究中心25日發佈數據，2020年在全國癌症診療合作據點醫院等新診斷為癌症的患者與上年相比減少6萬人。平均每家設施的減少比例為4.6%。癌症患者伴隨老齡化呈上升趨勢，很難認為人數實際減少。據分析，可能是受新冠疫情影響，避免檢查和就診者增多。今後癌症發現不及時，到病情發展後才發現的患者增多令人擔憂。 這是2007年開始統計以來癌症確診數首次下滑。癌症治療有越早開始生存率越高的趨勢，厚生勞動省建議國民就診，稱“癌症檢查等就診不屬於不必要非緊急的外出”。 癌症研究中心對全國863家醫院診斷的104萬人院內癌症登記數據進行了分析，覆蓋全體癌症患者數的72.5%。 其中，按癌症診療合作據點醫院的患病部位來看，胃癌降幅較大，男女合計較上年減少8900人，降幅超過10%。此外男性大腸癌診斷數減少6.8%，女性乳腺癌減少4.2%。不易出現症狀、往往病情發展後才發現的肝癌降幅相對較小。 整體而言，通過檢查發現較多的初期癌症降幅顯著。例如胃癌，2020年通過癌症檢查發現的患者為1.4萬人，與過去4年平均數據相比下滑24.3%。相對於此，通過自覺症狀等發現的病例為6.2萬人，減少11.0%。 另從時間順序來看，首次發佈緊急事態宣言後厚勞省向都道府縣下達推遲檢查和集體體檢通知的2020年4月至5月降幅最大。之後呈現逐步恢復趨勢。 該中心事業統括若尾文彥呼籲，“如今（醫院...