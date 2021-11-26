本田發佈AI輔助駕駛新技術 降低人為失誤

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【共同社11月26日電】

本田公司近日發佈了一項支援駕駛的新技術，利用人工智能（AI）配合司機能力和狀態，提前告知危險並提醒注意。該技術為全球首創，力爭本世紀二十年代後半期投入實際運用。本田提出了2050年該公司四輪車和二輪車造成的交通事故死者清零目標，欲通過先進技術極力減少人為失誤。

技術原理是通過監控攝像頭檢測到司機視線變化，由AI判斷司機是否認識到行人等車外風險。行人方位由設置在駕駛座前的設備燈亮起進行通知，若AI判斷司機並未注意到行人，安全帶將自動收緊。在發現司機並未注意後方車輛時，駕駛座的揚聲器也會發出警告提示音。

司機身體狀況可由圍在手腕上的腕帶測得心率來判斷。還可以通過震動座椅調節心率或減輕困意。為避免老年人中多發的方向打不直，方向盤也可自動調節。

本田收集了不擅長駕駛者易忽視何處的駕駛時腦部情況數據，應用在此次技術中。

本田還在與軟銀攜手開發利用智能手機也向行人告知危險的系統。該系統根據車載攝像頭和路邊設置的攝像頭捕捉到的路況，由AI模擬分析可能發生何種事故。一旦有危險，將讓行人的智能手機發出提示音提醒注意。今後本田還將與其他公司和政府等合作，力爭2030年以後投入實用。

24日在栃木縣櫻市召開記者會的本田技術研究所開發負責人、高級工程師高石秀明表示，「安全技術擁有絕對的需求。願為每個人提供相應支援。」（完）