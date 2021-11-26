獨家：德島縣醫院遭網絡攻擊 決定拒付“贖金”

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【共同社11月26日電】日本德島縣Tsurugi町的町立半田醫院近日遭遇網絡攻擊，約8.5萬人份的患者電子病歷變得無法瀏覽。25日獲悉，醫院基本決定不支付罪犯索要的數據恢復“贖金”，將花費約2億日元（約合人民幣1116萬元）更換為新系統，從零開始構建病歷檔案。該町町長兼西茂在採訪中透露了此事。 兼西表示“即使付了款，數據也不一定能百分之百恢復。必須盡快重回平常狀態”，力爭明年1月完成恢復。在海外，也有企業在遭受網絡攻擊並被勒索贖金後付了款，但Tsurugi町認為作為地方政府，向罪犯提供資金無法獲得民眾理解。 採訪相關人士後獲悉，登陸醫院系統的用戶名（ID）和密碼也外洩到了因特網上。該縣警方認為還涉嫌提供使用非法指令電磁記錄，已啟動搜查。 據醫院介紹，電子病歷系統10月31日感染了加密數據後要求支付贖金以解鎖的“勒索病毒”。打印機自行運作，打印出的紙上寫有英文勒索信稱“數據被盜並已加密。數據將被公開。如果想恢復，就進行聯繫”，還寫有聯繫方式。 醫院拜託外部的安全公司修復，但過了3個多星期數據也未恢復。除了一部分科室外，醫院已停止接納新患者。目前，職員持續向複診患者詢問姓名、年齡和病歷等，製作紙質病歷。（完）