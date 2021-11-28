調查：過半數日本小學生希望接種疫苗

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【共同社11月28日電】日本國立成育醫療研究中心（東京）的問卷調查顯示，55%的小學生希望接種新冠疫苗，回答“不想接種”的佔38%。 中心負責人指出：“其中也存在不接種就會被欺凌的消極理由，以及因趨同壓力而想要接種的情況。”該負責人就效果和不良反應表示：“希望家長和孩子一起看新聞等，創造對話的機會。” 對於“如果疫苗接種成為可能，想馬上接種嗎？”的提問，28%的小學生回答“非常想接種”，27%回答“算是想接種”。與1～3年級相比，4～6年級希望接種的比例更高。理由有“雖然怕痛但希望新冠疫情早日結束”、“不打疫苗的話可能被欺凌”等。 “不太想接種”和“完全不想接種”共計占到38%。理由有“害怕發燒”、“因為是加急研製的疫苗所以不想接種”等。 已成為接種對象的初高中生有72%希望接種。有0～18歲孩子的監護人中，“非常想”和“算是想”讓孩子接種的回答占到78%。 該調查於今年9月在網上實施，孩子1271人和監護人5807人進行了回答。（完）