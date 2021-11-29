日本89個地方政府制定“氣候緊急事態”宣言

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【共同社11月29日電】共同社調查結果顯示，關於展現面對氣候危機將致力於全球變暖對策決心的“氣候緊急事態宣言”，日本國內至少有89個地方政府（5個都縣和84個市町村）已經制定。這反映出對異常氣象的危機感，與截至去年9月的數據（2個縣和25個市町村）相比，經一年多驟增至逾3倍。近期的特點是相鄰市町村及多個地區的“共同宣言”增加。 今年11月中旬舉行了熊本縣18個市町村居民及企業等參加的研討會。熊本市市長大西一史強調：“溫室氣體淨零排放難度很大。希望大家攜手應對。”熊本市等18個市町村3月共同制定基於《全球變暖對策推進法》的執行計劃，其中寫入了“將團結一致行動”的《熊本合作中樞都市圈氣候緊急事態宣言》。 熊本市為秘書處。市政府相關人員表示：“將一起做宣傳，交換相關措施的信息。今後還力爭讓整個地區所產的源自可再生能源的電力實現相互融通。” 18個市町村的特點與難題各異。有人口集中的熊本市、設有工業園區的菊陽町、森林較多的山都町等。熊本大學研究熱能工程的教授鳥居修一在研討會上發言，期待“地方政府取長補短致力於去碳化舉措，或將成為其他地區的示範”。 京都府宮津市與相鄰的與謝野町10月共同制定宣言。與謝野町的負責人表示“這是因為共享（日本三景之一的）天橋立周邊等希望守護的自然環境”。 相鄰地方政府一起發佈宣言的情況也在增多，比如神奈川縣茅崎市與寒川町4月發佈、大阪府吹田市與豐中市2月發佈。 都...