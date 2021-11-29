札幌市修改申辦冬奧會計劃 經費削減2成

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【共同社11月29日電】

日本札幌市29日下午公佈了申辦2030年冬季奧運會和帕運會的概要計劃修改方案，經費最多削減900億日圓，相當於整體的2成多。修改後的總額為2800億～3000億日圓。

由於東京奧運會和帕運會經費增加，札幌市考慮到了對負擔經費敬而遠之的市民心態。市長秋元克廣當天傍晚將在記者會上進行說明。巨額舉辦費用導致全球申辦熱情降低，札幌被認為很可能申辦成功。

札幌市2019年公佈的冬奧舉辦總額為3100億～3700億日圓。修改方案中，運營費從2300億日圓減至2000億～2200億日圓；原本在800億～1400億日圓範圍內的場館修建等設施完善費限制為800億日圓。 運營費將用門票和來自贊助商的收入來支付，札幌市計劃不負擔費用。設施完善費中，原本400億～600億日圓的該市負擔部分改為450億日圓。

除舉行開閉幕式的札幌巨蛋外，2019年計劃的15處比賽場館減少至13處。部分項目的比賽在北海道帶廣市、新雪谷地區以及長野市舉行。國際奧委會（IOC）也建議利用現有設施，札幌市稱不會新建。

札幌市2014年宣佈申辦2026年冬奧會，2016年11月估算經費為4537億日圓。2018年9月因北海道地震而放棄原計劃，改為申辦2030年冬奧會。（完）