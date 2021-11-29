關注：大阪藥企的新冠疫苗未能確認有效性

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【共同社11月29日電】大阪大學發起的創新藥企“AnGes”（大阪府茨木市）推進的新冠疫苗臨床試驗未能確認有效性，實際應用時間從2021年推遲到2023年。由於該公司在日本國內率先開始了臨床試驗等，曾一度被視為開發競爭中的首位，但實際上已掉隊，緊隨其後的鹽野義製藥等被寄予厚望能實現純國產疫苗的實際應用。 “未能獲得期待的效果”，“有效性需要提高”。AnGes本月上旬在官網等上公佈了確認其開發的疫苗效果的臨床試驗結果，試驗對象總計560人。 該公司開發的是利用病毒遺傳信息的“DNA疫苗”。去年6月啟動臨床試驗，原計劃最快去年公佈初期試驗結果，但以“包括更多病例在內，需要進行綜合判斷”為由推遲，直到本月才公佈結果。 雖然臨床試驗未能確認有效性，但據稱疫苗安全性沒有問題這一點得到了確認，今後將增加疫苗量力爭實現改良後疫苗的實際應用。該公司負責人表示“由於有效性會與已獲批的疫苗相比較，因此開發的門檻相當高”，要解決的問題還有很多。 知事吉村洋文也對這一大阪開發的國產疫苗寄予厚望，從臨床試驗開始前就多次積極地表示“2020年內可以製造20萬人份的疫苗”，“從大阪邁出第一步”等。但在該公司公佈試驗結果後，吉村則稱“國家提升應對傳染病的能力很重要”，發言低調了一些。 AnGes掉隊後，國內開發中跑在前面的變成鹽野義製藥，開發的是重組蛋白疫苗，力爭2021年度內實際應用。第一三共和KM Biolo...