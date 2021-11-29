日韓學生在佐賀縣參觀 體會與朝鮮半島淵源

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【共同社11月29日電】日本和韓國的大學生等體會與朝鮮半島淵源的交流活動28日舉行。包括普通參加者等在內，約40人造訪日本佐賀縣，在有田町的陶山神社等地，體會了兩國文化的相近之處。該神社供奉了來自朝鮮半島、被視為有田燒始祖的陶工李參平。 此次活動由日本的民間團體主辦，韓國政府旗下的財團提供後援。同樣的活動已在京都、奈良等地舉行，此次為第5次，並首次安排了學生交流平台。受新冠疫情影響，活動沒有從韓國邀請學生，而是由在日留學生等參加。 學生們參觀了“泉山磁石場”、唐津市的名護屋城遺跡。 在千葉科學大學留學的蔣承希（28歲）表示：“在韓國只學了‘朝鮮通信使傳播了文化’等，這次則了解到是如何在日本紮根等深層。” 27日還在福岡市舉辦了日韓關係專家等的講座。佐賀縣交流團體“玄海人俱樂部”代表俞華濬表示，在參觀有淵源的文物時“不應該抱著尋找與自己國家相同的東西並認為是‘我們給的’這種想法。去發現和承認生活方式和價值觀的差異，這也很重要”。（完）