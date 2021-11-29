厚勞省公佈可縮短第三劑疫苗接種間隔的對象

Newsfrom Japan

【共同社11月29日電】日本厚生勞動省關於12月將啟動的新冠疫苗第三劑接種，26日公佈了可把第二劑接種後原則上8個月以上的間隔時間縮短至6個月的對象，包括發生聚集性病例的醫院及老年人設施使用者以及工作人員等，要求通過地方政府事先與厚勞省協商。 厚勞相後藤茂之接受媒體採訪時稱“希望切實廣而告之以免引起混亂”，表示根據今後的疫情等，如果有必要還考慮進一步擴大對象。 此外，如果同一保健所轄區內的醫院和設施發生多起聚集性病例，則轄區內其他醫院的工作人員等也可成為縮短接種間隔的對象。 縮短間隔的地方政府需制定包括對象範圍及預計人數等在內的接種計劃，並與厚勞省協商。 圍繞接種間隔，厚勞省本月15日提出方針稱，根據各地的疫情等，經地方政府的判斷允許作為例外縮短到6個月。然而並沒有出示“例外”的具體判斷標準，因此全國知事會等地方政府相關人士紛紛要求出示明確的標準。 此外出於疫情以外的理由，例如離島剩餘大量疫苗、難以長期維持接種體制等情況，在一定條件下也允許縮短到6個月。（完）