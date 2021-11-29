分析：奧密克戎毒株存在大量變異 或更具傳染性

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【共同社11月29日電】新冠病毒變異毒株“奧密克戎”的特點在於，入侵人體細胞時發揮作用的表面刺突的變異特別多。有觀點指出，這可能會使病毒的傳染性增強，並且使疫苗及抗體類藥物更難起效。不過，包括是否更易重症化在內，對奧密克戎的特性尚缺乏足夠的了解。 據日本國立感染症研究所介紹，奧密克戎毒株的刺突蛋白存在約30處變異。根據美國斯克利普斯研究所公佈的數據，肆虐全球的德爾塔毒株有8處變異。日本國內有專家指出：“與之前的變異毒株相比，變異數量之多不在一個層次。” 感染症研究所認為，若干變異“可能關係到入侵細胞的容易程度”，擔心傳染性或增強。 人在接種疫苗後產生抗體，會與刺突蛋白結合，防止病毒入侵細胞並造成感染。然而，由於奧密克戎毒株存在大量變異，抗體也可能無法與病毒結合，導致疫苗效果變差。因為同樣的原理，使用抗體的治療藥物效果也可能受到影響。 不過，目前由於數據有限，與此前的毒株相比，奧密克戎的危險性究竟如何，尚無法充分評估。世界衛生組織（WHO）要求各國開展調查研究。大阪健康安全基礎研究所公共衛生部長本村和嗣指出：“為了防止在檢測出該毒株後出現國內蔓延，有必要將檢疫所及中央政府的信息迅速與地方政府等共享。”（完）