詳訊2：日本30日起禁止外國人入境 暫行1個月

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【共同社11月29日電】鑑於新冠病毒變異毒株“奧密克戎”迅速蔓延，日本政府30日將強化邊境口岸對策，以全球為對象，禁止外國人入境。與其他措施一同，暫定實施1個月。有關要求日籍回國人員等在指定住宿設施隔離的措施，對象新增德國、香港等14個國家和地區，擴大到總共23個國家和地區。包括已接種疫苗者在內，所有日本人回國後要在家中等處隔離14天。 世界衛生組織（WHO）28日就奧密克戎毒株稱“很有可能蔓延全球，危險性非常高”，呼籲各國提高警惕。 首相岸田文雄在官邸對媒體表示“這是到一定程度上獲知信息為止的臨時、例外措施”，以謀求理解。各國對傳染性可能較強的奧密克戎毒株提高警惕，岸田打算以“七國集團（G7）中最嚴水平的措施”（政府相關人士語）確保危機管理萬無一失。關於措施適用多久，將根據今後的分析和疫情重新探討。 政府的邊境口岸對策中，單日入境人數的限制剛於26日從原來的3500人放寬到約5000人，但從12月1日起將再次降為3500人。減至最短3天的日籍回國人員隔離時間一律延長至14天。禁止外國人入境的對象也包括商務人士和留學生。 日本官房長官松野博一在記者會上表示，已要求地方政府加強病毒的基因組解析。關於是否加強國內的新冠對策，他說：“將基於最新的科學見解妥善應對。” 日本此前要求來自9個非洲國家的日籍回國人員等在檢疫所指定設施隔離10天，分別是南非、斯威士蘭、津巴布韋、納米比亞、博茨瓦納...