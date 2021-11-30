秋筱宮迎來56歲生日 談及真子結婚未舉行儀式一事

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【共同社11月30日電】日本皇嗣秋筱宮30日迎來56歲生日。在此之前他在東京赤坂御用地的赤坂東邸舉行記者會，關於長女小室真子（30歲）結婚時未舉行“納采之儀”等皇室慣例儀式一事，表示“是根據我的判斷”，結果給人以皇室的活動、儀式可以輕易改變的印象。作為做出上述判斷的理由，秋筱宮舉出真子的丈夫小室圭（30歲）未能就金錢糾紛做出令很多人能夠接受的說明，但未提及做出上述苦澀選擇的心情。 關於真子患上“複雜性心理創傷後應激障礙（PTSD）”的原因，秋筱宮推測是週刊雜誌及網上的報道，稱“誹謗中傷無論是雜誌還是網絡，都不能允許”，對與事實不符的報道，秋筱宮指出“有必要制定可進行反駁的標準”。 秋筱宮回顧真子作為皇族的態度稱“她總是優先公務”，透露稱在真子結婚當天，自己以“只要健康地生活下去就好”的心情送走她，認為在美國開始新生活“對他們本人來說是最好的”。秋筱宮提到和真子的回憶中，父女兩人度過較長時間的2007年馬達加斯加之旅的印象尤為深刻。 關於考慮到真子的身體情況而取消了回答提問環節的結婚記者會，秋筱宮表示：“曾希望舉行並非單向而是雙向的記者會。直到舉行之前（真子）本人也是如此打算，但由於患有複雜性PTSD，很困難。”關於小室家的金錢糾紛，秋筱宮認為“由他親口說明並回答提問，能有這樣的機會就好了”。 回顧過去的一年，秋筱宮舉出發生已過去10年的東日本大地震，稱“切實留在記憶中也是很重要的”...