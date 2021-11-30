日本放寬入境限制被喊停 學校等難掩沮喪

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【共同社11月30日電】日本11月8日放寬了入境限制，各地大學開始恢復辦理接收外國留學生手續，但僅僅3週就被迫喊停。有些留學生原本已經敲定12月入境，學校負責人等難掩沮喪之情，表示“雖然收到了‘希望早日入境’的呼聲（但也無可奈何）”。 大阪大學在為約500人赴日做準備，已開始彙總其中約200人份的申請文件。國際學生交流課助理課長柳原秀范驚訝地說：“沒想到會這麼突然喊停。” 據稱，有些留學生一早就送來了護照複印件等必要文件，柳原說：“不知道該怎麼跟他們解釋。想到留學生的事，就覺得遺憾。”他表示將向文部科學省確認詳情，討論今後如何應對。 宮崎大學原本12月確定有4人入境，但如今情況變得無法預料。國際合作課課長川越真稱：“此前剛有了入境的眉目並鬆了一口氣。對於願意在宮崎求學的學生，我們想多少給予一些幫助”，有意致力於精神上的關懷。 對於日語學校而言，經營也受到沉重打擊。據悉，佐賀縣鳥棲市的日語學校“弘堂國際學園”對於186名無法入境的入學預定者未收學費，通過在線授課等方式挽留他們。校長山本由子表示：“經營上非常嚴峻，一直靠銀行貸款等勉強維持。希望奧密克戎毒株疫情早日平息。”（完）