大阪燃氣計劃在九州等地建設4處海上風電場

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【共同社11月30日電】為順應建設去碳化社會的潮流，大阪燃氣公司正在致力於開發海上風力發電。該公司表示計劃今年秋季在青森縣附近的日本海上新建最大輸出功率共計90萬千瓦的海上風電場。再加上在東北和九州地區擬建的，國內共4處海上風電場的最大輸出功率合計將達約190萬千瓦，規模可比肩現有大型發電站。 關於在青森縣近海的建設計劃，大阪燃氣10月公佈了作為環境影響評估第一階段的報告。擬建於秋田縣近海的最大輸出功率合計40萬千瓦的海上風電場則力爭2029年開始運轉，今年7月與商社等啟動了海底地基調查。此外，公司還將在九州的佐賀縣近海建設合計60萬千瓦、在長崎縣近海建設合計1.7萬千瓦的海上風電場。 大阪燃氣社長藤原正隆把海上風電定位為去碳化的主要措施，強調“雖然也有競爭激烈及漁業權等難題，但我們會切實推進”。與陸上風電相比，海上風電的風力更加穩定，可安裝大型風車來提高單個機組的發電能力。大阪燃氣2004年參與了在高知縣的大型陸上風電項目，開城市燃氣企業先河。今後，該公司將把在陸上風電中獲得的技術和經驗用於海上風電。（完）