在野黨批評兒童補貼分現金和優惠券增加事務費

Newsfrom Japan

【共同社11月30日電】關於日本政府寫入經濟對策的向18歲以下兒童發放相當於10萬日元（約合人民幣5600元）補貼所需的事務經費，已知若分為現金和優惠券發放將增至1200億日元規模，在野黨提出了批評意見。去年向每位國民一律發放10萬日元時也花費了逾1400億日元事務費，或將在下月6日開幕的臨時國會上討論。 財務省26日在眾院預算委員會理事懇談會上，就相當於10萬日元的補貼介紹稱，若分為現金和優惠券，將比全部發放現金多花費約900億日元。據透露，因此事務費會增至1200億日元左右。 官房長官松野博一29日也在記者會上介紹，向2021年度補充預算案計入了967億日元，作為發放優惠券的事務費。 政府已就兒童補貼敲定方針，設定年收入限制，年內先行啟動5萬日元現金的發放工作。剩餘5萬日元通過育兒相關優惠券的形式，在迎來新學期和入學季的明春前後發放。這5萬日元部分也可視地方政府的情況，發放現金而非優惠券。 之所以避免全部發放現金，是“為了不讓補貼被用作儲蓄，或育兒以外”（政府相關人士語）。不過，在野黨方面稱“必須嚴格檢查”（立憲民主黨眾議員後藤祐一語），有意在臨時國會上追究。 去年，向每位國民一律發放10萬日元“特別定額補貼”時，在12.8802萬億日元預算中，郵寄申請文件等地方政府事務費花去了1458億日元。 第一生命經濟研究所首席經濟師永濱利廣就相當於10萬日元的補貼指出，“是育兒支援還是...