日本10月失業率改善至2.7% 求人倍率下降

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【共同社11月30日電】日本總務省30日公佈的10月完全失業率（季節調整值）為2.7%，較上月下滑0.1個百分點，時隔兩個月改善。原因是隨著新冠確診人數下降，緊急事態宣言9月完全解除後，部分行業上崗人數增加等。 然而，住宿、餐飲服務業等尚未完全恢復，總務省負責人表示：“新冠疫情的影響仍在持續，今後有必要繼續關注。” 厚生勞動省公佈的10月有效求人倍率（季節調整值）為1.15倍，較上月下滑0.01點，時隔一個月惡化。據分析求職數的增長大於招聘數，因此倍率下滑。 完全失業人數較去年同期減少32萬人至183萬人，連續四個月減少。 住宿與餐飲服務業就業者同比減少44萬人至366萬人，尚未達到實施旅遊支援項目“Go To Travel”和餐飲援助“Eat”項目的一年前水平。 從失業者的求職理由來看，解僱、破產等非自發離職減少20萬人至49萬人。另一方面，“重新求職”增加5萬人至49萬人。 有效求人倍率是每名求職者所對應的招聘崗位數量。從都道府縣來看，最高的福井縣為1.80倍，最低的沖繩縣為0.74倍。包括沖繩在內共有7道縣倍率低於1，其他為北海道、埼玉、千葉、神奈川、滋賀和兵庫。（完）