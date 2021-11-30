詳訊2：日本首次確診奧密克戎毒株病例

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【共同社11月30日電】日本政府30日宣佈日本首次確診了新冠新型變異毒株“奧密克戎”病例，感染者是28日抵達成田機場的非洲南部納米比亞一名30多歲男性外交官。首相岸田文雄在官邸與相關閣僚磋商了應對措施。奧密克戎毒株被指可能傳染性更強、疫苗效果下降，越來越多的國家開始限制來自非洲南部的入境等以嚴防死守。 據厚生勞動省透露，該男性入境時無症狀，但29日出現發燒。入境時的檢測呈陽性，病毒基因組解析結果顯示感染的是奧密克戎毒株。目前該男性在醫療機構隔離，已接種兩次疫苗。 包括其兩名家人在內，搭乘同一架飛機的約70人均為陰性，目前都在住宿設施或家中隔離。政府將同一架飛機乘客視為密切接觸者。 世衛組織（WHO）26日將奧密克戎毒株指定為警戒級別最高的“值得關切的變異株（VOC）”。 據日本國立感染症研究所等稱，奧密克戎毒株侵入人體細胞造成感染時起橋樑作用的刺突蛋白有約30個突變。尚不清楚是否具有易重症化等特性，WHO等正在調查。 圍繞奧密克戎，24日南非作為新型變異毒株向WHO首次進行了彙報。鄰國博茨瓦納、香港、以色列、歐洲等地也發現感染病例，感染地區正在急速擴大。 日本政府26日宣佈，以南非和納米比亞等非洲南部國家為對象，從27日起加強邊境口岸對策。30日起禁止來自全世界的外國人入境，並加強國內監控體制，已通知地方政府解析病毒基因組，從儘可能多的病例樣本把握是否為奧密克戎毒株。 官房長官松野...