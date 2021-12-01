美軍戰機拋投2個燃料箱後緊急著陸青森機場

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【共同社12月1日電】11月30日傍晚6點10分前後，駐日美軍三澤基地（青森縣三澤市）一架F-16戰機在青森機場（青森市）緊急著陸，跑道因此關閉。據日本防衛省相關人士稱，戰機著陸前從空中把2個燃料箱拋投在該縣深浦町的道路附近和岩木山（弘前市等）周邊。深浦町政府辦公樓周邊道路附近發現了金屬製物體和疑似燃料的液體，該縣警方認為可能是燃料箱，正在展開調查。所幸並無人員受傷報告。 青森縣內分別在2015年和2018年發生F-16戰機把燃料箱拋入日本海和湖中的情況。此次至少有1個燃料箱落在市區，勢必招致居民的強烈不滿。 美軍發佈消息稱，F-16戰機在飛行中發生緊急情況，飛行員在岩木山附近的非居住區域拋投了燃料箱。三澤基地第35戰鬥航空團副司令表示“將展開細緻調查以查明原因”。 據青森縣等方面稱，緊急著陸的原因不明，機體處於無法從跑道移動的狀態，不知何時能起飛離開。發現金屬製物體的深浦町政府辦公樓周邊現場拉起了警戒線，油臭味瀰漫，警察對過往車輛進行疏導。縣防災危機管理課的負責人表情嚴肅地表示：“此事不該發生。將繼續努力收集信息。” 防衛省東北防衛局說明稱：“得到的消息是，戰機在著陸前為安全考慮，拋投了燃料箱。當時是否正在訓練則不得而知。” 受跑道關閉影響，富士夢幻航空（FDA）從縣營名古屋機場出發前往青森的一架飛機折返，日本航空青森赴大阪（伊丹）等6個航班被迫取消。（完）