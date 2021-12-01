日本月內將為104萬醫務人員接種第三劑新冠疫苗

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【共同社12月1日電】日本政府1日啟動了新冠疫苗的第三劑接種，在國內確診新型變異毒株“奧密克戎”感染病例引發高度警惕的情況下，將大力防備“第六波”疫情。月內以104萬名醫務人員為對象推進接種，明年起全面擴大到老年人和普通居民。另一方面，推進疫苗接種擔當相堀內詔子就11月底前完成對所有有意願者前兩劑接種的政府目標稱“已經達成”。 第三劑接種的對象原則上是第二劑接種後超過8個月的人，專家指出“第三劑接種作為奧密克戎毒株的對策也很重要”。疫苗的防感染效果隨著時間逐漸降低，接種兩劑的人中也出現“突破性感染”，接種第三劑意在抑制這種情況。為了獲得國民的理解，提供關於安全性和有效性的詳細信息或成為推進接種的關鍵。 政府1日公佈的疫苗接種率顯示，國內有78.8%的人至少接種了一劑，接種兩劑的比例達到76.9%，在主要七國中維持頂尖水平。 當天在東京都目黑區的國立醫院機構東京醫療中心接種第三劑的一名女護士（33歲）表示：“第二劑接種後已過8個月，擔心是否還有抗體，能打第三針太好了。” 據厚生勞動省稱，明年1月將依次擴大到61萬名老年人、42萬名64歲以下普通居民等，職場接種大致在3月開始。 海外的數據顯示，第三劑接種的不良反應概率和前兩劑為同等程度，使用不同疫苗也未發現明顯的變化。日本國內也將調查接種後出現的症狀及血液中抗體的量並公佈結果。（完）