詳訊2：日本確診第二例奧密克戎毒株感染

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【共同社12月1日電】關於新冠病毒新型變異毒株“奧密克戎”，日本政府1日發佈消息稱在國內確診了第二例。感染者為從南美秘魯經中東卡塔爾抵達成田的20多歲男性，11月27日入境日本，目前在醫療機構隔離。乘坐同一架飛機的114名乘客被視為密切接觸者。國土交通省已要求各航空公司暫停新的抵達日本的國際航班預約售票直至12月底。日本進一步加強了邊境口岸防疫對策。 全日本空輸和日本航空公司1日鑑於國交省的要求，停止了所有赴日航班新的機票預售。日本人也是對象，若此前沒有訂票，原則上就無法在年內回國。 中央政府相關部門構成的工作組磋商了應對措施。據厚生勞動省透露，該20多歲男性在入境時的檢測中呈陽性。最初無症狀，但之後出現發燒和喉嚨痛。該男性在9月、10月接種了兩劑輝瑞產疫苗。同一航班上的114人檢測結果均為陰性，正在繼續觀察健康狀況。 官房長官松野博一在記者會上介紹說，對於入境時呈陽性的情況“全部實施基因組解析”。國內第一例感染者是非洲南部國家納米比亞的外交官。日本政府相關人士表示，20多歲男性並非該外交官的密切接觸者。 政府11月30日起以全球為對象，禁止新的外國人入境。此外也表示將嚴格適用作為例外允許入境的“特殊情況”。今年夏季的東京奧運會和殘奧會之際，參賽選手等屬於特殊情況的適用對象。作為明年2月北京冬奧會前哨戰的花樣滑冰大獎賽（GP）總決賽將於今年12月9～11日在日本舉行，如何處理成為焦...