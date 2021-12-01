青森縣知事就美軍機丟棄燃料箱一事提出強烈抗議

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【共同社12月1日電】關於駐日美軍三澤基地（青森縣三澤市）一架F-16戰機從空中把兩個燃料箱丟棄到縣內的問題，該縣知事三村申吾在1日以有可能導致嚴重事故為由，向美軍方面提出強烈抗議，並要求政府進行應對。防衛省1日要求美方在確認安全之前停飛F-16，以及為查明原因向當地提供足夠的信息。 三村在縣政府會見三澤基地副司令蒂莫西·墨菲（音譯），表示“希望不要忘記有可能導致慘劇”，還要求造訪縣政府的防衛副大臣鬼木誠進行嚴肅應對。防衛相岸信夫接受採訪時稱：“給居民造成了很大不安和擔心。是絕不該發生的問題，認為此事非常嚴重。” 據該省稱，國內只有美軍三澤基地部署有F-16戰機。墨菲1日還與發現了一個燃料箱的該縣深浦町町長吉田滿會面，關於最初稱丟棄場所是“非居住區域”一事，表示“傷害了各位的心情，感到很遺憾”。 墨菲還透露，丟棄燃料箱的飛行員說明稱“沒有足夠時間作出判斷，按照緊急事態應採取的程序做了最大努力”。美軍稱丟棄場所是跨弘前市等的“岩木山附近”，但另一個燃料箱尚未找到。 據美軍等稱，這架F-16戰機11月30日下午6點左右在飛行中出現緊急事態，在青森機場著陸前丟棄了兩個燃料箱。美軍最初稱“丟棄到非居住區域”。但是其中一個在距離深浦町住宅區二三十米的地方被發現。（完）