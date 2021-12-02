計算機病毒Emotet死灰復燃 日本已出現

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【共同社12月2日電】2日獲悉，曾肆虐全球、被稱為最強計算機病毒的“Emotet”死灰復燃。該病毒一度被多國警方聯手壓制，但可能有黑客集團繼承了病毒的製造及使用方法。日本國內也發現了中毒。專家指出該病毒今後可能趨於活躍，呼籲提高警惕。 據信息安全公司“LAC”透露，Emotet在11月15日前後復活。日本國內的組織截至17日也收到十多封帶毒攻擊郵件，部分已確認染毒。 信息處理推進機構（IPA）也確認了9種染毒情況，為郵件附帶的Word或Excel文檔，打開後就會中毒。 Emotet會發送冒充客戶或朋友的回信，打開附件即會染毒。它會竊取電腦內的郵件信息並不斷擴散，導致電腦被劫持、染上其他病毒，或被利用對第三方發起網絡攻擊。 全球已有170萬台以上的電腦被感染，損失金額高達數百億日元（100億日元約合人民幣5.6億元）。日本國內的首都大學東京（現東京都立大學）、NTT西日本旗下公司、日本醫師會等遭受了損失。 歐洲刑警組織1月發起歐美8國聯合行動，壓制了分散在各國的病毒控制核心服務器。並破獲黑客集團，4月還對病毒做了無害化處理。 據LAC透露，今年年初被打壓的Emotet核心服務器有3台，復活的Emotet則通過另外2台進行控制。 IPA指出，“今後可能有大量攻擊郵件被發出。雖沒有必要過於恐慌，但希望認識到打開可疑郵件或附件是危險的。”（完）