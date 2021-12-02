東京警視廳將就電動滑板車違規開罰單

Newsfrom Japan

【共同社12月2日電】

近日採訪辦案人員獲悉，圍繞接連發生事故的電動滑板車，東京警視廳最快本月內開始在東京都內向無視信號燈、在人行道通行等違規行駛人員開具罰單。電動滑板車行駛人員此前被查處的是無證和酒後駕駛、人員交通事故等性質惡劣情況，但今後處罰對象將擴大至輕微違規，意在對事故防患於未然。

絕大部分電動滑板車在《道路交通法》上被歸類為「助動車」，需要駕照才能行駛。罰單對象包括無視信號燈、不臨時停車、在人行道通行等，將累計扣分，也面臨罰款。扣分達到一定標準後，將施以吊銷執照等行政處分。

據辦案人員介紹，也有許多需要通過鑑定確定性能的進口商品。警視廳將推進建立車輛數據庫，讓警員能在違規現場即刻查到《道交法》上的分類。

今年前11個月東京發生涉及電動滑板車的人員交通事故16起、物品損壞事故44起。全國正加強管制，據日本警察廳統計，9月神奈川、愛知、香川和福岡4縣包括開具罰單在內，總計查處了15起。

交通經濟研究所副主任研究員永瀨雄一給予肯定稱：「在人口較多的東京就電動滑板車違規行為開具罰單，對減少事故將有一定效果。隨著警視廳的應對，其他地區警方或許也會探討。」他同時表示，「很難說電動滑板車相關的交通規則已得到廣泛認知。作為中央政府，除駕駛者外，還有必要向包括行人、騎自行車者在內的全體人員宣傳。」（完）