聚焦：日本啟動第三劑疫苗接種 加強預防效果

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【共同社12月2日電】新冠疫苗第三劑接種已在日本各地啟動，目的是加強逐漸減弱的預防感染效果。被指風險較大的醫生們在接種完成後，有人表示放下心來。另一方面，在率先開始第三劑接種的歐美，新型變異毒株“奧密克戎”蔓延令人擔憂，縮短接種間隔等動向加速。日本醫師會出現了要求把接種時間提前的呼聲。 ▽不安 1日下午，千葉大學醫院（千葉市中央區）醫生等12人進行了第三劑接種。院長橫手幸太郎在接種後對媒體說：“（上次接種後）過了半年，抗體就減少了，因此第三劑極為重要。能夠更加放心地給人看病。” 該院目前仍有新冠患者住院，醫務人員對疫苗效果減弱導致感染感到強烈不安。橫手就奧密克戎毒株稱“還有很多不清楚的地方，但通過日常防疫對策和疫苗，大概會有一定的抑制效果”，展示了期待。 接連有報告指出接種第二劑後經過一段時間，效果就會減弱。美國的研究顯示，輝瑞疫苗接種第二劑後1個月以內的預防感染效果為88%，但5個月後降至了47%。關於莫德納疫苗，有研究結果稱原本超過90%的預防感染效果在4個月後降至80%前後。 第三劑的效果如何？以色列的大規模調查顯示，與未接種第三劑的人相比，接種者的住院和重症化風險大幅降低。據悉，接種莫德納疫苗第三劑後，防止感染的中和抗體增至第二劑的1.76倍。 ▽縮短至3個月 世界衛生組織（WHO）反對在發展中國家的醫務人員等尚未完成接種前，發達國家就開始追加接種。總幹事譚德塞指出國際社會...