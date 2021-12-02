日本政府明年春季開始運用經濟安全基金

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【共同社12月2日電】關於日本政府為扶持尖端技術研發而設立的經濟安全基金，2日獲悉將於明年春季開始運用。在美中圍繞高科技激烈競爭的形勢下，日本政府力爭主導人工智能（AI）和太空相關技術等左右國力的新一代領域。 政府加強參與民間研發的背景因素在於，目前美中兩國投入巨資在安全和經濟領域提升競爭力。而日本則是政府參與較少，以民間企業等為主體推進。政府對於在AI等重要技術上落後的危機感加強。 政府在11月內閣會議決定的經濟對策中，提出設立經濟安全基金，規模擬定為5000億日元（約合人民幣281億元）。已在2021年度補充預算案中列入2500億日元，還計劃今後增加金額。 通過設立基金，能夠確保跨多個年度支出的財源。即使研發耗時較長、經費增長，也能在資金上給予應對。明年春季將面向企業、研究機構和大學等實施公開募集。由新能源與產業技術綜合開發機構（NEDO）、科學技術振興機構（JST）負責審查。 除了可活用於提高軍事系統水平的AI外，有助於實現無法破譯的密碼通信的量子技術或成為對象。提升信息收集能力的小型人造衛星等太空技術也是熱門候選。在研究開始後也要求定期彙報，就商用化和活用於安全領域實施指導等，政府將繼續參與。 基金運用上也力爭防止技術外洩。有方案提出不公佈成果等，在合同中寫入限制信息公開。 主張經濟安全的岸田政府在此類基金之外，還謀求強化半導體產業。以促進在日本建廠的舉措為中心，在2021...