美軍機另一燃料箱在山間找到 距初中約800米

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【共同社12月3日電】

關於駐日美軍三澤基地（青森縣三澤市）的F-16戰機從空中丟棄兩個燃料箱的問題，2日在該縣深浦町的山間找到了第二個。美軍已確認是燃料箱。據該町稱，發現的地點是町立初中以南約800公尺處。 美軍起初稱，兩個燃料箱「丟棄在（內陸的）岩木山附近非居住區域」。但其中一個在距離深浦町住宅區二三十公尺處被發現。

防衛省透露，F-16上月30日傍晚6點10分前後緊急降落，當晚將近9點半時接到了美軍的聯絡。而東北防衛局向青森縣和深浦町通知丟棄信息則更晚。 根據日美間的協議，若美軍機發生故障「將儘可能迅速通知」。防衛省就此次經過稱「今後將檢驗是否妥當」。

此外，鑑於發生此次燃料箱丟棄問題，防衛省向美方提出了在確認安全前停飛F-16的要求，但三澤市2日稱在該市附近發現了三澤基地另一架F-16在飛行。青森縣知事三村申吾就恢復飛行稱「恐將觸犯地區居民的感情，讓縣民的不信任感增強」。（完）