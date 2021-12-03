伊方核電站3號機組時隔2年重啟

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【共同社12月3日電】日本四國電力公司2日重啟了伊方核電站3號機組（愛媛縣伊方町、輸出功率89萬千瓦）。該機組2019年12月因定期檢查停運後，廣島高等法院於2020年1月作出了禁止運轉的臨時處分決定。該機組還發生了誤拔控制棒事故等，長期停運。這是時隔約2年的重啟。 包括該機組在內，日本全國目前共有5座核電站的8個機組處於運轉狀態。 四國電力當天從3號機組的反應堆中拔出控制棒進行了啟動。將用1天左右時間達到核裂變反應穩定持續的“臨界”狀態。6日將開始輸電，經過約1個月調整運轉後，明年1月4日啟動商業運轉。 157根燃料棒中有5根為鈈鈾混合氧化物（MOX）燃料，進行鈈熱發電。 伊方核電站此前狀況頻出，2020年1月在取出核燃料時誤將控制棒一同拔出，還發生過幾乎所有電源一度癱瘓的停電事故。 廣島高院今年3月同意了四國電力的申請，決定允許重啟。但四國電力7月發佈消息稱，前員工在值宿時擅自前往廠區外加油站，導致人員數量未達標。原定10月中旬的重啟推遲。 四國電力隨後向縣政府提出整改方案，將為所有值宿人員配備帶有GPS定位功能的智能手機。縣知事中村時廣11月中旬表態將允許3號機組重啟。（完）